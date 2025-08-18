☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【8月】 18日(月) 148.41／336円高・4万3500円台回復 15日(金) 139.28／729円高・4万3000円台回復 14日(木) 145.21／625円安・4万3000円割れ 13日(水) 155.21／556円高・4万3000円台突破 12日(火) 149.46／897円高・4万2500円台突破 ８日(金) 146.85／761円高・4万1500円台回復 ７日(木) 143.18／264円高・4万1000円台回復