俳優の佐藤健（36歳）が、8月17日に放送されたトーク番組「日曜日の初耳学」（MBS・TBS系）に出演。原宿の竹下通りで“1打数1安打”でスカウトされたと語った。配信ドラマ「私の夫と結婚して」「グラスハート」などに出演している佐藤健が、林修氏のインタビューに対応。佐藤はドラマ「トリック」が好きで、そのメイキング映像などを見て俳優になりたいと思うようになり、高校2年生のゴールデンウィークに友人と「原宿行ってみねー