ブレトンウッズ体制は１９４４年７月に米ニューハンプシャー州ブレトンウッズで開催された「連合国通貨金融会議」’で発足した。この体制から１９４７年の「関税および貿易に関する一般協定（ＧＡＴＴ）」、１９９５年の世界貿易機関（ＷＴＯ）の開始まで国際貿易の規範と秩序の再編を主導したのは米国だった。米国は関税・非関税障壁を取り払うだけでなく、新しい貿易議題を規範に含めて国際貿易の秩序の骨組みを構築した設計者だ