韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が、予定されている韓米首脳会談（２５日前後）に合わせて中国に特使団を派遣する計画であることが１８日、伝えられた。今回の訪中は、李大統領の日本・米国訪問日程と並行して進められ、韓中関係もおろそかにしないというメッセージを強調しようとする狙いがあるとみられている。与党関係者は「まだ確定はしていないが、韓中修交日（２４日）などを考慮して特使団の訪中日程を調整していると