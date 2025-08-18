本日18日は、関東各地で晴れて、猛烈な暑さに。東京都府中市では最高気温は39℃と全国一位。都心では37℃と今シーズン最高タイ記録。明日19日も、最高気温が体温並み、または体温を超える危険な暑さに。20日(水)以降も内陸を中心に猛暑日が続出。この先も万全な暑さ対策を。19日(火)も広く晴天日中は内陸を中心にうだるような暑さに19日(火)も関東には、強い日差しが照り付けます。気温は早いペースで上がり、日中はうだるような