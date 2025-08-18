ウォルト・ディズニー・カンパニーが、新たな人事を発表。ディズニープラスのアジア太平洋地域（APAC）戦略を担うシニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーに、トニー・ザメコウスキー氏が就任。APAC市場でのさらなる事業強化と、今後のディズニープラスの展開に注目が集まります。 ウォルト・ディズニー・カンパニー、新人事を発表 ― トニー・ザメコウスキー氏がディズニープラスAPAC配信事業を統括 ウォ