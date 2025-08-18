漫才コンビ「金属バット」友保隼平（40）が18日、X（旧ツイッター）を更新。この日限りで閉館するよしもと祗園花月に出演後、世話になった近隣の喫茶店に寄ったことを伝えた。「祗園花月最後の大千秋楽ガッツリ満席ほんま今までクソほどおおきにでございます爆烈お世話になったコロラドで写真一発ほんまにほんまにありがとうございました」と書き込み、喫茶店のスタッフとともに写った写真をアップした。