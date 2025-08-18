来季の契約更新が発表された西武・ウィンゲンター(C)産経新聞社西武は8月18日、今季から加入した大型右腕のトレイ・ウィンゲンターとの来季契約の締結を発表。球団公式ホームページ等で「当球団では、トレイ・ウィンゲンター投手と2026シーズンの契約を締結いたしましたのでお知らせいたします」と伝えた。【動画】うなりを上げるストレート！西武ウィンゲンターの奪三振ショー来日1年目のウィンゲンターは今季、ここまで中継