ドジャースは獲得したばかりのスチュワートも離脱した。夏のトレードは最善だったのか(C)Getty Imagesドジャースがパドレスを相手にスイープを飾った。現地時間8月15日〜17日に本拠地で行われた3連戦で3連勝。しかし、3戦目はリリーフ陣が終盤に追いつかれると、8回にムーキー・ベッツの13号決勝ソロが飛び出して、5−4でなんとか勝利した。【動画】宿敵パドレス相手にスイープ！ベッツが値千金の一発で勝利に導くこの試合は、