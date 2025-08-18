北海道警は18日、国の確認を受けずに暗号資産に関する販売預託契約を結んだとして預託法違反の疑いで、道内の個人事業主の男を逮捕した。販売預託商法は2022年の法改正で原則禁止され、道警によると改正法での逮捕は全国2例目。