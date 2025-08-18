JR東海はお盆期間の東海道新幹線の利用者数を発表しました。1日あたりの平均利用者数は、お盆期間の中で過去最高となりました。 【写真を見る】東海道新幹線 お盆期間の1日平均利用者数が過去最多 大阪・関西万博の開催などが要因か 全席指定席の｢のぞみ｣も前年比13%増 JR東海によりますと、今月8日から17日までのお盆期間、東海道新幹線の利用者数は約409万人で前の年に比べ、13%増えたということです。 今月10日には大雨の影