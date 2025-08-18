三宅唱監督と女優シム・ウンギョンの映画『旅と日々』が意味深い成果を残した。【写真】“日韓で活躍”シム・ウンギョンの凄さ映画『旅と日々』が、去る8月6日〜16日に開催された「第78回ロカルノ国際映画祭」で国際コンペティション部門の最高賞である金豹賞を受賞し、世界の注目を集めた。『旅と日々』は映画『きみの鳥は歌える』『ケイコ 目を澄ませて』『夜明けのすべて』まで、「ベルリン国際映画祭」に相次いで招待され、現