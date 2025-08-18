山形県内の最新のガソリン価格はレギュラー1リットル当たりの平均小売価格が182.6円と前の週と比べて2円値上がりしました。値上がりは2週ぶりで、全国で4番目に高くなっています。資源エネルギー庁が公表した今月12日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットル当たり182.6円と前の週より2円値上がりしました。値上がりは2週ぶりです。全国平均（174.9円）より7.7円高く、全国で4番目の高値となっ