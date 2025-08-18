お盆明けの東京株式市場で、日経平均株価はまた、史上最高値を更新しました。記者「日経平均株価は先週末につけた4万3400円台を上回り、最高値を更新しました」きょうの日経平均株価は、取引開始直後から値を上げ、取引時間中の史上最高値を更新しました。結局、終値は先週末より336円高い4万3714円となり、終値としての最高値も更新しました。ユニクロなどを展開するファーストリテイリングが一時、800円以上値上がりするなど、サ