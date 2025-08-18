2025年上半期に検挙された山形県内の刑法犯の検挙率は76.6％で、全国1位だったことがわかりました。検挙率が全国1位になるのは2023年以来2年ぶりです。2025年1月から6月末までの上半期に発生した県内の刑法犯罪の摘発件数は1205件で、去年を202件上回りました。検挙率は76.6％で2023年以来2年ぶりに全国トップとなりました。一方、認知件数は1573件で119件増加しました。認知件数の増加は3年連続です。内訳としては「窃盗犯」が100