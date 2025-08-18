―［カジキ］― カジキです！！インテリアのブログとYouTubeを運営しています。暮らし、住まいの世界を長年見てきた経験を元に、インテリアの法則と、インテリア好きが頭の中で考えていることをご紹介していきたいと思います。インテリアといえば、北欧スタイルが大人気です。ネットを見れば、「ナチュラルな家具を買えば北欧インテリアになります！」「白やグレーといったナチュラルカラーをベースに、明るい色の木製家具を取り