セガは、国内初の旗艦店舗「SEGA STORE TOKYO」を7月18日にオープンした。限定商品を含む人気キャラクターのグッズなど、800種以上の商品を展開する。トランスメディア戦略の一環で、豊富なIPをゲームのほか、多方面のメディアや商品として展開する。場所は渋谷PARCOの6階。営業時間は午前10時から午後9時まで。不定休。