漫才コンビ「スーパーマラドーナ」の武智（47）が18日、X（旧ツイッター）を更新。この日で閉館したよしもと祗園花月への思いをつづった。「8月18日、祗園花月、最終日大千秋楽公演。無事やり終えました。思えば14年前のこけら落とし公演から出させていただいて、色んな記憶がたくさんあります」「最後の漫才はこけら落とし公演でやった漫才をやりました！最初と最後を同じ漫才で締めくくれてよかった！祗園花月いままでありが