オリックスは18日、中継ぎ右腕の井口和朋投手（31）と、ジョーダン・ディアス内野手（25）の出場選手登録をいずれも抹消した。アスレチックス傘下から今季新たに加わった助っ人砲は、今季ここまで50試合に出場して打率・228、2本塁打6打点。8月は7試合の出場で月間打率・091（22打数2安打）と苦しんでいた。チームでは同じ助っ人砲のオリバレスも16日に登録を抹消されており、両助っ人そろっての再調整となった。