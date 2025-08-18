18日午前、群馬・前橋市のコンビニエンスストアに軽乗用車が突っ込む事故がありました。警察によりますと18日午前10時半ごろ、前橋市東善町のコンビニエンスストアに70歳の女性が運転する軽乗用車が突っ込みました。この事故で、店の出入り口近くのガラスが破損しましたが当時、店内に客はおらず、従業員3人にケガはありませんでした。運転していた女性は胸の痛みを訴えて病院に搬送されましたが、けがの程度は軽いということです