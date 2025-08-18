楽天は18日、中継ぎ右腕・渡辺翔太投手（24）が同日に神奈川県内の病院で、右肘クリーニング術を行ったと発表した。試合復帰まで3〜4カ月を要する見込みで、今季を終えた。渡辺翔は九産大から22年ドラフト3位で入団。1年目から中継ぎの一角として51試合に登板し、8勝3敗1セーブ、25ホールドをマークするなど、昨季までの2年間で計100試合に登板。「50試合登板、防御率1点台」を目標に掲げていた今季も26試合に登板していたが、