楽天は18日、同日に神奈川県内の病院で渡辺翔太投手が右肘クリーニング術を受けたと発表した。なお、試合復帰まで3〜4ヶ月を要する見込みだ。渡辺は今季ここまで26試合に登板して、1勝7ホールド1セーブ、防御率3.86の成績を残していた。