俳優でミュージシャンの武田真治が自身のInstagramを更新。武田は「最近の筋トレ事情を取材して頂きました」とコメント。投稿には、自身の引き締まった上半身の写真もアップ。コメントには「＃無加工無修正」「＃52歳」というハッシュタグが添えられている。この投稿にファンからは「山Pいつのまに鍛えたの？と思ったら違った」「山Pかと思ったら、シンディだった」「理想の身体ですね」「カッコ良すぎるぜ兄貴」といった称賛のコ