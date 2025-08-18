プロ野球・楽天は18日、渡辺翔太投手が「右肘クリーニング術」を受けたことを発表しました。渡辺投手は同18日に神奈川県内の病院で手術を受けており、球団によると「試合復帰まで3〜4か月を要する見込み」と明かされています。2022年ドラフト3位で九州産業大から楽天に入団した渡辺投手。2年目の昨季は49試合に登板し、防御率3.04とブルペンを支える躍動を見せました。今季もすでに26試合に登板し、防御率3.86をマーク。しかしシー