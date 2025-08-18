東京株式市場で、日経平均株価がまた史上最高値を更新しました。日経平均株価は今月、先週末までに2300円以上も上昇していたため、過熱感を警戒する声もありながら、先週に続き18日も、史上最高値を更新しました。終値は先週末に比べて336円高い、4万3714円でした。“トランプ関税”の不透明感が薄らいだことなどから、今月上旬から特に上昇基調が続いていて、18日も幅広い銘柄が買われました。円相場がやや円安方向に傾いていたこ