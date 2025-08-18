元ＫＡＴ―ＴＵＮ上田竜也が先輩グループを語る「ＫｉｎＫｉとかＶ６、ＴＯＫＩＯって、メンバーが抜けるっていう概念がなかった」アイドルグループ「ＫＡＴ―ＴＵＮ」の解散時メンバー・上田竜也（４１）が１８日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。曜日レギュラーの後輩グループ「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ」松田元太（２６）に、グループを長続きさせるためすべきことを伝授した。ＫＡＴ―ＴＵ