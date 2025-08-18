吉本興業は１８日、各種コンテンツの製作拡大と、番組フォーマット等の海外展開を目指すために。コンテンツファンドの組成を行ったことを公式サイトで公表した。サイトでは明石家さんま、ダウンタウンをはじめ、中川家、千鳥、かまいたち、マヂカルラブリー、チョコレートプラネット、渡辺直美、霜降り明星といった所属タレントの名を挙げるとともに「今後活躍が期待できる若手を含む弊社所属タレントがプロデュース・出演する