看護学生の県内就職率が伸び悩むなか、山口県はこのほど初めて、学生と医療機関が情報交換を行う就職ガイダンスを開きました。山口市内のホテルで開かれた就職ガイダンスには県内51の病院がブースを設け、看護・薬学・栄養を学ぶ学生が回りました。（高校生は）「山口県の病院に興味があって、いろいろな病院の話が聞けるので来た」「病院独自の機能が一番気になるが、福利厚生を大事にしたいので、そこも聞いてみたい」こと