北海道内ではクマによる食害などが続いています。道南・江差町の畑では新たにスイカ１５個ほどが食い荒らされ、ＳＴＶが設置したカメラにクマの姿が映っていました。また、札幌でもクマの目撃が相次ぎ、公園が閉鎖されています。８月１７日午後１０時２０分ごろ、画面の右側から現れた１頭のクマ。畑に顔を突っ込むと、あっという間に丸いものをくわえてそのまま立ち去りました。 被害があったのは江差町南浜町の家庭菜園です。