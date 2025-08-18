18日朝、山口市の市道で自転車と乗用車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた10代の女子高校生が頭などを強く打つ大けがをしました。18日午前8時10分ごろ山口市大内御堀の市道の三差路交差点で脇道から出ようとしていた乗用車が自転車と衝突しました。この事故で自転車に乗っていた市内に住む10代の女子高校生が頭などを強く打ち、硬膜下血腫などの大けがをしました。現場は信号機、横断歩道共にない三差路交差点で、乗用車が