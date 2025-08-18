球団発表楽天は18日、渡辺翔太投手がこの日、右肘のクリーニング手術を受けたことを発表した。試合復帰まで3〜4か月を要する見込みとし、今季中の復帰は絶望的となった。渡辺翔は九産大から2022年ドラフト3位で入団。1年目から中継ぎの一角として51試合に登板し、8勝3敗1セーブ、25ホールド、防御率2.40をマークした。昨年も49試合に投げ、7勝2敗0セーブ、19ホールド。今季も26試合に投げて7ホールドを記録するも、1日に登録を