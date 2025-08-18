（資料写真）１７日午後１１時４０分ごろ、神奈川県大磯町内のＪＲ東海道線大磯−二宮間を走行中の高崎発小田原行き普通電車が、異音を確認したため停車した。ＪＲ東日本によると、同電車が小動物とぶつかったという。同線は下り線で一時運転を見合わせ、下り５本が遅れ、約４００人に影響した。