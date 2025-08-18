俳優の原幹恵が自身のInstagramを更新。投稿で原は「久しぶりのネイル シンプルだけど、さりげないきらめきが上品でお気に入り 綺麗になった爪を見ると気持ちも高まる♡」と、自身のお気に入りのネイルの写真を複数枚、紹介している。この投稿にファンからはは「幹恵ちゃん、きれーい」「すごく幸せそうで、その幸せそうな表情がさらに可愛く感じます」「ネイル素敵」など、多くのファンからの称賛のコメントが寄せられている