人気アニメ『ラブライブ！スーパースター!!』の葉月恋役から舞台『かげきしょうじょ!!』（11月1日〜5日、三越劇場）の野島聖役など声優、役者として幅広く活動する青山なぎさ。「彼女にしたい声優No.1」とも紹介される彼女は2024年5月からアーティスト活動を開始し、待望のミニアルバム『Roots』をリリース。発売日当日に行なわれたミニライブにNEWSポストセブンが密着した。【撮り下ろし】「その笑顔に心奪われる」青山なぎさの