資料岡山南警察署 徒歩で帰宅中の10代の女性にわいせつな行為をしたとして男が逮捕されました。 不同意わいせつの容疑で逮捕されたのは、岡山市南区の会社員の男（33）です。 警察によると、男は8月12日午後2時ごろ、岡山市の路上で、徒歩で帰宅中の10代の女性に背後から接近し、体を触るなどわいせつな行為をした疑いです。 警察は、少女から被害届を受け、防犯カメラなどから男の犯行を割り出しました。男は「記