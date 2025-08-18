国産と海外産の大豆の特徴豆腐や納豆など日本の食卓に欠かせない大豆。農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）が国内外の遺伝子を解析したところ、国産品種には粒を大きくする共通の遺伝子配列が存在することが18日分かった。小粒だが多く取れる米国品種と掛け合わせ、質と量の“いいとこ取り”品種を開発し、自給率の向上につなげたい考えだ。国産大豆は大きさと形に優れ、タンパク質も豊富なのが特徴という。10アール当