気象台は、午後4時12分に、大雨警報（浸水害）を朝霞市、新座市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・朝霞市、新座市に発表 18日16:12時点南部では、18日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■朝霞市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水18日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量70mm■新座市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水18日夜のはじめ頃にか