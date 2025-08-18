コンビニチェーンのミニストップは、一部店舗で「手づくりおにぎり」と「手づくり弁当」の消費期限の偽装があったと発表しました。消費期限を偽っていたのは東京や大阪、京都など全国にある23店舗で、店内で調理された手づくりおにぎりと手づくり弁当が対象です。▼店内で調理した後、1〜2時間程度、消費期限のラベルを貼らずに期限を引き延ばしたほか、▼一度、消費期限を貼ったうえで店頭に並べた商品を引き上げ、ラベルを剥がし