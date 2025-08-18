漫才コンビ「スマイル」のウーイェイよしたか（43）が18日、X（旧ツイッター）を更新。この日を最後に閉館するよしもと祗園花月（京都市）で十数年ぶりに起こった珍事を伝えた。「十数年間、祗園花月の合間『ご飯行きましょう！』と誘っても『やめとくわ！』言うて、ずっと部屋の壁を見ていた田中さんが、千秋楽初めてめちゃくちゃ美味しいロクロクタンタンの担々麺屋さんに連れてってもらました！田中さんありがとうございます