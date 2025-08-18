東京・原宿竹下通りに、新たなエンターテインメント施設『KAWAII MONSTER LAND（カワイイモンスターランド）』が今冬オープンする。【写真】ポップ＆キュート！ライブショーを行うモンスターガール2015年にアーティスト・増田セバスチャンのプロデュースで誕生し、70万人以上を動員した『KAWAII MONSTER CAFE』のブランドを継承する新施設で、原宿の地下に“かつて存在した遊園地を発掘・再現する”というストーリーを基に展開