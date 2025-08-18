夏は屋外と室内の気温差が激しく、体温調整に悩まされる季節だ。炎天下では汗が噴き出すほど暑いのに、電車やオフィス、ショッピングビルに入ると冷房の冷気で一気に体が冷える。そこで活躍するのが、サッと羽織れて着脱しやすい夏用カーディガンだ。近年は、紫外線対策を兼ねたUVカット機能や、蒸れにくい通気性の良い素材を採用したもの、持ち運びやすい薄手＆軽量タイプなど、夏でも快適に着られる仕様が充実している。Amazon