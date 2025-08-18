1977年から販売されているチョコ菓子「ビックリマンチョコ」の中で、1980年代に大ブームを巻き起こした「悪魔VS天使シリーズ」。ブーム直撃世代の人は未だにキャラクターの名前を多数覚えているかと思いますが、その中でも人気だった「ヘッドロココ」が、豪華で重厚な掛軸になって登場。ヘッドロココ 、今見てもかっこいいぞ！「ヘッドロココ 色紙掛軸」は、ヘッドロココの高貴な煌めきを本金押箔で表現。純金のみがもつ豪華で重厚