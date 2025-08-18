8月17日、『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）で“ある女優”が離婚を公表。しかし、離婚報告よりも彼女の美貌に注目する視聴者が数多くいたようだ。その女優とは、加藤ローサ（40）。’11年にサッカー元日本代表MFの松井大輔（44）との電撃婚を発表した加藤。同年第1子となる男児を、’14年には第2子男児を出産した。そんな加藤だが17日の『おしゃれクリップ』の冒頭で、「実は今は籍を抜いていて。新しい私たちの形で今一緒に