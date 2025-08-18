“ファーストクラス並み”の広々シートがスゴい！ホンダの「高級ミニバン」といえば、なんといっても「オデッセイ」でしょう。1994年に登場した初代は“ホンダの危機を救った”と言っても過言ではないモデルでした。【画像】カッコいい！ これが「最新オデッセイ」です！（30枚以上）そんなオデッセイは、4度のフルモデルチェンジを経た5代目で幕を閉じる予定でした。日本市場向けは2021年いっぱいをもって生産を終了し、202