令和７年８月１８日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】東北の今後の天気 2週間気温予報 北・東・西日本の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、かなり高い日も多い見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、熱中症の危険性が高い状態が続きますので、健康管理に注意してください。沖縄・奄美の気温は、向こう１週間程度は平年並か低いでしょう。その後は暖かい空気に覆われやすいため高く、か