韓国の男性５人組グループ・ＣＯＲＴＩＳ（コルティス）が１８日にデビューを果たし、韓国・ソウル市内でメディアショーケースを開催した。ＢＴＳとＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲの弟分として、ＢＩＧＨＩＴＭＵＳＩＣから誕生する６年ぶりの新グループだ。堂々の初パフォーマンスを披露し、大型新人ぶりを見せつけた。平均年齢１７歳のフレッシュな５人組がベールを脱いだ。ＣＯＲＴＩＳというグループ名は「ＣＯ