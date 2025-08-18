タレントの原口あきまさが１８日、大阪市内で「原口あきまさ３０周年記念ライブ〜我夢謝裸〜」（１０月１２日、大阪・ＩＭＰホールなど）へ向けた取材会を行った。実は昨年すでに３０周年を迎えていたが「ものまね界を盛り上げようと、若手芸人とのユニットライブに力を入れ過ぎて」おり、周囲に指摘されるまで失念。節目の年は過ぎたものの「自分のこともやらなきゃな」と、１５年ぶりの単独ライブ開催を決めたという。も