現地時間１６日に米シカゴで開催されたＵＦＣで、２戦目に挑み、痛恨の連敗を喫した元ＲＩＺＩＮバンタム級王者・朝倉海（３２）が一夜明けて、自身のインスタグラムを更新。「正直、自分に落胆しています」と、率直な思いをつづった。同級１１位の３８歳のベテラン、ティム・エリオットに挑んだ朝倉。試合は１回は軽快に打撃をヒットさせて主導権を握った朝倉だったが、２回は慎重さが目立つ展開に。中盤に組み付かれてテーク