ロシア軍の陣地に向けてりゅう弾砲の発射準備をするウクライナ軍兵士＝７日、ウクライナ・ザポリージャ州/Evgeniy Maloletka/AP（ＣＮＮ）ウクライナの首都キーウでは、ロシアとの和平合意の一環としてウクライナが領土を放棄しなければならないという考え方を拒否する声が出ている。キーウ在住で演劇専攻の大学生、アンナ・モシナさん（２２）は、首都中心部の「独立広場」に設けられた戦没者追悼の場を訪れた。モシナさんの５０