19日、県内は広く晴れますが、午後は各地で雲が広がり、一時的に雨や雷雨の可能性があります。局地的に激しい雨となる恐れがあり、土砂災害や浸水に注意が必要です。現在、日本の南の海上にある熱帯低気圧は、今夜遅くまでに台風に発達する見込みです。次に台風が発生すると「台風12号」となります。この熱帯低気圧は、太平洋高気圧の縁を沿うようにゆっくり北上中で、今週後半には東シナ海付近で停滞する予想です。予報円が大